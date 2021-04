Prozess Jury spricht Derek Chauvin wegen Mordes an George Floyd schuldig

Nach dem Schuldspruch ist Chauvin in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt worden. Chauvin werde in Gewahrsam des Bezirks-Sheriffs genommen, sagte Richter Peter Cahill am Dienstag in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Er hatte die Kaution nach dem Schuldspruch auf Antrag der Staatsanwaltschaft widerrufen.