Ratingagentur: Standard & Poor's rechnet bei ungeordnetem Brexit mit Rezession in Großbritannien

LondonEin Ausstieg aus der Europäischen Union ohne Vertrag zu den künftigen Beziehungen dürfte Großbritannien laut Rating-Agentur S&P in eine Rezession stürzen. Etwa vier bis fünf Quartale lang würde die Wirtschaftsleistung des Landes dann schrumpfen, schrieben die Analysten von Standard & Poor's am Dienstag in einer Studie. Für 2019 rechnen sie für den Fall eines ungeordneten Brexit mit einem Minus von 1,2 Prozent und für 2020 mit 1,5 Prozent.