Rechtsstreit: Disney verklagt Gouverneur von Florida

Der Unterhaltungskonzern Disney hat Klage gegen den Gouverneur von Florida und möglichen republikanischen Präsidentschaftsanwärter Ron DeSantis eingereicht. DeSantis führe eine Vergeltungskampagne gegen das Unternehmen, hieß es in der Klage, die am Mittwoch in Tallahassee eingereicht wurde. Nur Minuten zuvor hatte ein von DeSantis ernanntes Verwaltungsgremium für das Gelände des Freizeitparks „Disney World“ eine Vereinbarung für ungültig erklärt, die Entscheidungen über die Gestaltung des Parks allein dem Unternehmen überlässt.