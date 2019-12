Reform Saudi-Arabien hebt Geschlechtertrennung in Restaurants auf

Frauen und Männer müssen in saudi-arabischen Restaurants nicht mehr getrennte Eingänge benutzen und nicht mehr nach Geschlechtern getrennt sitzen. Die Regierung gab die Abschaffung der seit Jahrzehnten geltenden Beschränkungen am Sonntag bekannt, versteckt in einer langen, technisch formulierten Mitteilung des Ministeriums für kommunale und ländliche Angelegenheiten.