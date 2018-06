Reformen: Saudi-Arabien will Kulturministerium und Umwelt-Kommission einrichten

RiadIm Zug der Reformen in Saudi-Arabien hat König Salman per Erlass die Einrichtung eines Kulturministeriums und einer Umwelt-Kommission angeordnet. Zudem wurde der Geschäftsmann Ahmed bin Suleiman al-Radschhi zum neuen Arbeitsminister ernannt, wie staatliche Medien am Samstag berichteten. Nach dem Wohnungsbauminister wird damit ein weiterer Vertreter der Privatwirtschaft ins Kabinett geholt. Unter der Leitung von Kronprinz Mohammed bin Salman baut das Königreich seine Wirtschaft um mit dem Ziel, weniger abhängig vom Öl zu werden. Unter anderem sollen durch ein massives Privatisierungsprogramm Tausende Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem erfolgt eine vorsichtige Öffnung des Landes.