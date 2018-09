Regierungskrise Italiens Wirtschaftsminister droht mit Rücktritt

RomItaliens Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria hat im Streit über den Haushaltsplan für 2019 Regierungskreisen zufolge mit Rücktritt gedroht. Tria halte an einem Defizitziel von 1,6 Prozent gemessen an der Wirtschaftsleistung fest, sagte am Donnerstag ein Vertreter der 5-Sterne-Bewegung, die Teil der Koalition in Rom ist. „Wir haben ihm gesagt, er kann gehen“, sagte der 5-Sterne-Vertreter. „Es tobt eine Schlacht zwischen uns und Tria.“ Die Koalitionsparteien 5-Sterne und Lega hätten zwar erklärt, dass ein Defizit von 2,4 Prozent nicht nötig sei. Das Defizit müsse aber über zwei Prozent liegen.