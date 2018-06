Regierungswechsel: Spanische Minderheitsregierung lässt Termin für Neuwahlen offen

Abalos sagte in dem Interview, die PSOE sei keine Tauschgeschäfte mit den Unterstützern des Misstrauensvotums eingegangen. Sanchez hat Rajoy nur stürzen können, weil baskische Nationalisten, katalanische Separatisten und die linkspopulistische Podemos für den PSOE-Chef stimmten. Es wird erwartet, dass Sanchez in den nächsten Tagen sein Kabinett vorstellen wird. Spekuliert wird, dass Sanchez auch unabhängige Kandidaten in die Ministerrunde aufnehmen wird.