Reichtum im Emirat Das Luxus-Leben der Royals von Dubai

Brisant sind auch die Details zum hochtrabenden Lebensstil der Königsfamilie. So schreibt der Richter zwar, Prinzessin Haja habe Details zu ihren Ausgaben nicht mit der Absicht eingereicht, ihren früheren Lebensstil langfristig aufrecht zu erhalten. Sie wolle aber „einen Anschein“ dessen aufrecht erhalten, was ihre Kinder von früher gewohnt seien. So habe die Familie in einem Sommer 631.000 Pfund für Hotelübernachtungen in Italien ausgegeben und 274.000 Pfund für ein Hotel in Griechenland. Die Flugkosten zu beiden Reisezielen hätten sich auf 180.000 und 210.000 Pfund belaufen. Hinzu gekommen seien wöchentliche Ausgaben in Höhe von 55.000 Pfund, etwa für die Miete einer Privatjacht.