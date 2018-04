Rüstung: US-Navy bekommt ein neues Kriegsschiff – jedoch ohne Munition

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung der „Zumwalt“-Klasse wurden weitere Änderungen vorgenommen. „Michael Monsoor“ soll mit Land-Boden-Raketen SM-6 Missiles ausgestattet werden, dessen Flugkraft reicht aber nicht so weit wie das AGS. Statt sich auf Ziele an Land zu konzentrieren, soll es nur als Zerstörer auf See fungieren.