Russland „In Russland ist so ziemlich alles schiefgelaufen, wovor schon im 19. Jahrhundert gewarnt wurde“

Gorbatschow wollte keinen reinen Kapitalismus, sondern die Planwirtschaft der Sowjetunion durch marktwirtschaftliche Elemente ergänzen. Ist ein solcher dritter Weg ökonomisch erfolgversprechend?

Der schließlich unter Boris Jelzin eingeschlagene Kurs einer raschen und vollständigen Liberalisierung war sicher nicht zwangsläufig. In Weißrussland etwa hat man sich ganz bewusst gegen diesen raschen Übergang zum Turbokapitalismus entschieden und dadurch bestimmte Erscheinungen (etwa starke Oligarchenverhältnisse, rasche Verarmung, explodierende Westverschuldung etc.), die unter Jelzin typisch waren, vermieden. Aber ob so etwas in Russland funktioniert hätte, ist ganz offen. Putin hat das dann ja in gewisser Weise getan, nämlich die Funktionsfähigkeit des russischen Staates auch gegen die Oligarchen durchgesetzt und das turbokapitalistische Experiment beendet.