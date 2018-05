Russland: Putin will nur zwei Amtszeiten in Folge Präsident sein

„Ich habe stets die Verfassung eingehalten und halte sie ein“, sagte Putin vor Reportern am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Laut Verfassung darf ein Staatsoberhaupt den Posten nur zwei Amtszeiten in Folge besetzen. Putin wurde erst im März im Amt bestätigt, seine gegenwärtige Amtszeit dauert bis 2024.