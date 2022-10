Schuldenabbau: Truss bekräftigt umstrittene Haushaltspläne - „Mussten handeln“

Auch am Anleihe-Markt ging es bergab. Letztlich griff die britische Notenbank ein, um die Verwerfungen abzumildern. Der Vorsitzende der Konservativen, Jake Berry, sagte am Sonntag, möglicherweise hätten die Märkte überreagiert. „Also lassen Sie uns sehen, wo die Märkte in sechs Monaten stehen“, sagte er Sky News.