 Separatistenprozess: Neue Proteste brechen in Katalonien aus

Am Vormittag hatten sich Behördenangaben zufolge bereits 13.000 Menschen in der Nähe der Universität der katalanischen Hauptstadt unter dem Motto „Dies ist kein Prozess, sondern eine Schande“ versammelt. Schon am vergangenen Wochenende gab es in der Metropole eine Großdemo mit Hunderttausenden Teilnehmern.