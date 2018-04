Sijawudin Magomedow: Russischer Milliardär wegen Korruptionsverdacht festgenommen

Wegen mutmaßlicher Unterschlagung ist am Samstag der russische Milliardär Sijawudin Magomedow festgenommen worden. Die Ermittler werfen dem 49-Jährigen vor, mehr als 35 Millionen Dollar unterschlagen zu haben. In einer Anhörung vor Gericht wies der Geschäftsmann die Anschuldigungen zurück. Eine Richterin lehnte eine Freilassung auf Kaution ab und ordnete an, den Verdächtigen vorerst bis zum 30. Mai in Haft zu nehmen.