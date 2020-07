Staatspleite: Argentinien will im Kampf gegen Staatspleite Gläubigern neues Angebot machen

Argentinien hat im Kampf gegen eine Staatspleite ein neues Angebot an seine Gläubiger angekündigt und will die bisherige Einigungsfrist um fünf Wochen bis Ende August verlängern. Der neue Vorschlag bedeute eine große Kraftanstrengung für sein Land, sagte Präsident Alfredo Fernandez am Sonntag dem Sender „Radio Millenium“. Das Land gehe dabei an seine Grenzen. Details dazu würden zeitnah vorgestellt und die Gläubiger hätten bis Ende August Zeit, darauf einzugehen.