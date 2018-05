Steuerrecht: EU streicht zwei Karibikstaaten von Schwarzer Liste

Die Debatte um internationale Steuervermeidung hatte in den vergangenen Jahren wegen der Enthüllungen in den sogenannten Panama Papers und den Paradise Papers über Firmengeflechte und Briefkastenfirmen in Überseegebieten an Fahrt aufgenommen. Die EU hatte Anfang 2017 ursprünglich 90 mögliche Steueroasen ins Visier genommen. Viele von ihnen zeigten sich den Angaben zufolge seitdem kooperativ.