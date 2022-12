Streiks: Passkontrollen-Personal in Großbritannien legt Arbeit nieder

Flugreisende in Großbritannien müssen sich wegen Streiks beim Personal der Passkontrolle auf Verspätungen an den Flughäfen einstellen. Die Gewerkschaft PCS erklärte am Freitag, dass mehr als 1000 beim Staat angestellte Beschäftigte der Grenzbehörde die Arbeit noch bis Neujahr niederlegen dürften – mit Ausnahme des 27. Dezembers. Sie folgen damit Krankenpflegern, Sanitätern und Angestellten im Bahn- und Postsektor in der größten Arbeitskampfwelle um Löhne und Jobbedingungen in Großbritannien seit Jahrzehnten.