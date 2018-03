Studie: Globalisierung steigert die Ungleichheit

Der Duden ist eine Art Relevanzindikator. An den Begriffen, die neu in das Wörterbuch aufgenommen werden, lässt sich immer auch eine Entwicklung ablesen. 2013 fand das Wort Energiewende Einzug in den Duden, 2009 die Abwrackprämie, im Jahr 2000 das Wort Globalisierung.