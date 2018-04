Studien zur Wahl in Italien und Deutschland: Wie rechte Internetaktivisten europäische Wahlen beeinflussen

Zusammen mit der ARD und Aktivisten von „Alt Right Leaks“ hatte das ISD zuvor von Manipulationsbemühungen rechtsradikaler Internetaktivisten in Deutschland berichtet. Vor der Bundestagswahl hätten sich in dem Netzwerk „Reconquista Germanica“ auf der Chat-Plattform „Discord“ zeitweise Hunderte von Nutzern versammelt, um gezielt Themen und Begriffe zu lancieren. Den Recherchen nach kaperten die Trolle so die Diskussion zum Kanzler-Duell auf Twitter. Durch koordinierte Uhrzeiten und Hashtags hätte man so Einfluss auf den Online-Diskurs genommen.