Südkorea: Entmachtete Ex-Präsidentin Park trotzt Vorwürfen

Nach gewalttätigen Protesten von Park-Anhängern am Freitag stieg die Zahl der Toten auf drei. Ein 74-jähriger Teilnehmer der Demonstration starb nach Berichten südkoreanischer Sender am Samstag in einem Krankenhaus. Der Mann sei während der Proteste zusammengebrochen. Am Freitag waren zwei ältere Teilnehmer ums Leben gekommen. Einer von ihnen wurde bei Zusammenstößen mit der Polizei von einem Lautsprecher getroffen, der sich von einem Polizeifahrzeug gelöst hatte.