Südostasien: Demonstranten in Thailand verhüllen Demokratie-Denkmal

In Thailand sind erneut Tausende Demonstranten für politische Reformen auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Samstag am Demokratie-Denkmal in Bangkok und hüllten es in ein großes weißes Tuch, auf das sie ihre Forderungen geschrieben hatten. Dazu gehören der Rücktritt von Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha, eine Verfassungsänderung und eine Reform der Monarchie. Die Polizei versuchte, die Aktion zu verhindern, wobei ein Beamter verletzt wurde. Ansonsten herrschte eine eher festliche Stimmung.