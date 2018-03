Südostasien: Philippinisches Parlament stimmt für Ende des Scheidungsverbots

ManilaIm Kampf um das immer noch gültige Scheidungsverbot auf den Philippinen hat die katholische Kirche eine schwere Niederlage erlitten. Das Unterhaus des Parlaments, das Repräsentantenhaus, stimmte am Montag (Ortszeit) in Manila für ein neues Gesetz, mit dem Scheidungen in dem Inselstaat künftig erlaubt wären. Derzeit sind die Philippinen – ausgenommen einmal der Vatikan – das einzige Land der Welt, in dem Scheidung immer noch verboten ist.