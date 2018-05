Syrien: Terrormiliz IS zieht aus Gebiet nahe Damaskus ab

Vorausgegangen war eine Übereinkunft mit den Dschihadisten, die im Gegenzug freies Geleit für den Abzug bekamen. Den Menschenrechtlern zufolge hatten 32 Busse am Sonntag und Montag 1600 Menschen - die Extremisten und ihre Familien - in Richtung Wüste in Zentralsyrien gebracht. Auch das Staatsfernsehen bestätigte die Einnahme des letzten Zufluchtsortes des IS in der Region.