Syrieneinsatz: Macron stellt Aussagen zum Überzeugen von Trump klar

BeirutDer französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Aussagen zu einer angeblichen Überredung des US-Präsidenten Donald Trump zur Aufrecherhaltung einer Militärpräsenz in Syrien klargestellt. Er habe niemals gesagt, dass die USA oder Frankreich langfristig in Syrien militärisch aktiv sein würden, sagte Macron am Montag.