Taiwan-Konflikt: So gut ist Chinas Militär wirklich

Wer mit Geheimdiensten in Deutschland spricht, hört immer wieder von Bedrohungsszenarien durch chinesische IT-Attacken. „Alle Augen schauen jetzt auf Russland, aber China bleibt der wichtigste und aggressivste Akteur, was den Cyberraum angeht“, heißt es in Sicherheitskreisen. Die genauen Kapazitäten der Regierung in Peking abzuschätzen, bleibe schwierig, etwa wenn es um bisher unbekannte und bewusst geheim gehaltene Sicherheitslücken in kritischen Systemen geht, so genannte „Zero Days“.