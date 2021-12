Tennis Fall Peng Shuai: WTA setzt Turniere in China aus

„Mit gutem Gewissen sehe ich nicht, wie wir unsere Athleten fragen können, dort anzutreten, wenn Peng Shuai nicht erlaubt ist, frei zu kommunizieren“, erklärte der WTA-Chef am Dienstag in einer Mitteilung. Peng Shuai werde anscheinend unter Druck gesetzt, ihre Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zu widerrufen. „Ich bedaure sehr, dass es so weit gekommen ist“, sagte Simon.