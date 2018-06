Trotz Eklat nach G7-Gipfel: Der Abgesang kommt zu früh

Wer die Treffen abschaffen will, sollte sich zumindest zu folgenden Fragen Gedanken machen:

Ist der Zustand der G7 wirklich so schlecht, wie derzeit immer wieder behauptet wird?

Welchen Wert jenseits des direkt Messbaren haben die Gipfel?

Gibt es ernsthafte Alternativen?



Was den Zustand der G7 angeht: Die westliche Staatengemeinschaft steht auch in diesen unbestreitbar schwierigen Zeiten geschlossener da, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Der Gipfel in Kanada war ein 6+1-Treffen - vor allem wegen US-Präsident Donald Trump. Das ist alles andere als beruhigend. Aber es bedeutet eben auch nicht gleich das Ende all dessen, was die Welt zusammenhält. Die Erfahrung lehrt, dass sich die Geschichte in Zyklen bewegt. Aus dem Schrecken der Gegenwart zu schließen, dass alles nur noch schlimmer werden kann, ist deshalb genauso falsch wie davon auszugehen, dass automatisch alles wieder besser wird.