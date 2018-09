Türkisches Großprojekt Hunderte Festnahmen nach Arbeiter-Protesten am Istanbuler Flughafen

IstanbulSechs Wochen vor der geplanten Eröffnung des neuen Flughafens in Istanbul geht die türkische Polizei hart gegen Proteste von Arbeitern vor. Sicherheitskräfte nahmen in der Nacht zum Samstag nach Gewerkschaftsangaben mehr als 500 Menschen fest, die gegen die Arbeitsbedingungen auf der Großbaustelle protestiert hatten. Zudem löste die Polizei am Samstagabend nach Medienberichten eine Solidaritäts-Kundgebung im Istanbuler Stadtteil Kadiköy mit Tränengas auf und nahm mehrere Demonstranten fest.