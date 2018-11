Umgang mit Arbeitsmigranten Auch die Slowakei lehnt Uno-Migrationspakt ab

PragNeben anderen ost- und südosteuropäischen Staaten lehnt nun auch die Slowakei den Uno-Migrationspakt ab. Dies kündigte Ministerpräsident Peter Pellegrini am Sonntag an. Zuvor hatten sich die EU-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Österreich von dem in der UN ausgehandelten Pakt für Migration distanziert, der weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten festschreiben und im Dezember in Marrakesch verabschiedet werden soll.