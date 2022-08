Umgehung der Sanktionen Die schmutzigen Tricks der Rohstoffhändler

Die Versicherer für die mit immensen Haftpflichtrisiken verbundenen Transporte saßen bisher zumeist in den USA oder Europa – also in den Märkten, in denen Politiker sich auf Sanktionen verständigten. Die vor dem 4. Juni unterzeichneten Verträge dürfen noch erfüllt werden. Spätestens am 5. Dezember muss die Fracht aber im Zielhafen sein. Trotz weiter schwelendem Brexit-Zank einigten sich die EU und Großbritannien sogar darauf, das Schwergewicht für Marine-Versicherungen Lloyd's of London einzubeziehen. Auf die Versicherungs-Lücke setzen die USA und Europa bei der Umsetzung des Öl-Embargos große Hoffnungen. Nur: Für den Großteil der Welt gilt das Embargo nicht. Was, wenn die Konkurrenz aus Asien das Geschäft einfach dankbar übernimmt?