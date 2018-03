Uno-Generalsekretär: Guterres ruft zu Wiederaufbau des Iraks auf

Kuwait-StadtUN-Generalsekretär António Guterres hat die internationale Gemeinschaft zu einem starken Engagement beim Wiederaufbau des Iraks aufgerufen. Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) habe große Zerstörung verursacht, ganze Städte seien unbewohnt, sagte Guterres am Mittwoch am letzten Tag einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau des Iraks in Kuwait. Die Iraker wollten ein neues Landes aufbauen und bräuchten dabei Hilfe.