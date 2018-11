US-Russland-Ermittlungen: Trumps Ex-Anwalt Cohen gesteht Falschaussage über Trump-Projekt in Russland

New YorkUS-Präsident Donald Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen hat Falschaussagen zu einem Immobilienprojekt Trumps in Russland eingestanden. Cohen bekannte sich am Donnerstag vor einem New Yorker Gericht schuldig, den Geheimdienstausschuss des Senats über einen Plan für die Errichtung eines Trump Towers in Moskau angelogen zu haben.