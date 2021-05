US-Wirtschaft: US-Notenbank warnt vor Überschwang an den Börsen

Besonders im Auge behalten will die Fed etwa den Markt der Gewerbeimmobilien. Die Pandemie könne dazu führen, dass hier die Nachfrage unter Druck gerate. Außerdem zeigen sich die Notenbanker wachsam, was die Möglichkeit abrupter Rückschläge an den Börsen angeht. Die Kommunikation über sogenannte Soziale Medien könne starke Kursausschläge in sehr kurzer Zeit befördern, hieß es in dem Bericht. Darin wird zudem auf etwaige Gefahren aus dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos verwiesen.