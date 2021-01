US-Wirtschaftspolitik Wie viel Einfluss werden Joe Bidens ökonomische Berater haben?

WirtschaftsWoche: Professor Furman, Joe Biden will die Princeton-Ökonomin Cecilia Rouse zur Vorsitzenden des Council of Economic Advisers (CEA) machen, dem Pendant zum deutschen Sachverständigenrat. Was bedeutet das für die US-Wirtschaftspolitik?

Jason Furman: Ceci Rouse ist eine exzellente Ökonomin und sehr regierungserfahren – schließlich hat sie in der Vergangenheit sowohl im CEA gearbeitet als auch im National Economic Council (NEC) im Weißen Haus. Ich gehe davon aus, dass sie großen Einfluss haben wird, vor allem bei den Themen Bildung und Arbeitsmarkt, an denen sie in ihrer Karriere kontinuierlich gearbeitet hat. Sie steht für eine breitere wirtschaftspolitische Agenda, zu der unter anderem höhere Löhne und der Abbau von Ungleichheit zählen dürften.