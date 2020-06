USA: Minneapolis will Polizeibehörde nach Floyds Tod auflösen

Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai gestorben, nachdem einer der Polizisten den Unbewaffneten minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Sein Tod löste in zahlreichen US-Städten und in anderen Ländern, darunter auch Deutschland, Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Die Protestwelle setzte sich auch am Sonntag fort – und dies weitgehend friedlich.