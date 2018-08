Venezuela: Möglicher Anschlag auf Maduro – Mutmaßliche Attentäter werden wegen Terrorismus angeklagt

Santos wies die Vorwürfe zurück. „An Präsident Maduro: Machen Sie sich keine Sorgen“, schrieb er auf Twitter. „Ich hatte am Samstag Wichtigeres zu tun. Wir haben meine Enkelin Celeste getauft.“ Am Dienstag sollte Santos die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Iván Duque übergeben.