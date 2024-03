Verbraucherschützer alarmiert Gegen Online-Händler wie Temu ist die EU bislang machtlos

Manchmal ändert sich der Weg eines Luftfracht-Päckchens in einem einzigen Augenblick: Wenn der Zöllner über eins der durchschnittlich eine Million Päckchen aus China entscheiden muss, die inzwischen täglich an einem größeren internationalen EU-Airport landen. Aufmachen oder nicht? Dem angegebenen Warenwert von unter 150 Euro Glauben schenken – oder zweifeln und prüfen? In der Masse an Luftfracht finden Zollbeamte manchmal auch zwei getrennte Sendungen an die gleiche Adresse. Wird hier vielleicht der Warenwert geteilt, um Zollgebühren zu umgehen? Ist in einem der Päckchen vielleicht Spielzeug, das ohne EU-Check sogar ein Kind in Gefahr bringen könnte?