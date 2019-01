 Vereinzelte Auseinandersetzungen: Mehr als 30.000 Gelbwesten-Demonstranten in Frankreich

ParisMehr als 30.000 Anhänger der sogenannten Gelbwesten-Bewegung haben das neunte Wochenende in Folge gegen die französische Regierungspolitik demonstriert. Allein 8.000 versammelten sich in Paris für den Protestmarsch über die Prachtstraße Champs-Élysées, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe des Arc de Triomphe kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Beamten und Demonstranten, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Landesweit seien mehr als 100 Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit.