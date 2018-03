Verhandlung zwischen EU und Japan: Freihandelsabkommen EPA gefährdet Verbraucherschutz

Japan sperre sich in den nichtöffentlichen Verhandlungen bisher auch gegen einen von der EU vorgeschlagenen Investitionsgerichtshof, den Investoren bei Streitfragen anrufen sollen. Statt dessen beharre Japan auf privaten Schiedsgerichten, die hinter verschlossenen Türen verhandeln. Kritik an dem Freihandelsabkommen kommt aus der Opposition. Katharina Dröge, Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Bundesfraktion der Grünen nannte es „unverständlich“, dass das neue Abkommen Konzernschiedsgerichte enthalten soll. Die EU, so Dröge, habe hier eine große Chance verpasst. Weiter sagt sie: „Hinzu kommt, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass auch beim Japan-Abkommen wieder Umwelt- und Sozialstandards missachtet werden – so wie bei TTIP und CETA auch.“