Volkskongress Was China gerade verkündet hat, sollte deutsche Unternehmen aufhorchen lassen

Doch Li und die chinesische Führung betonten am Dienstag einmal mehr, dass die Zeiten vorbei seien, in denen Geld mit der Gießkanne verteilt werden kann. Der von der Regierung vorgestellte Fahrplan skizziert vielmehr, dass Pekings Geld ganz gezielt in neue Wirtschaftssektoren fließen soll. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen will China möglichst schnell technologisch unabhängig vom Westen werden.



Lesen Sie auch: Wie China seine Nachbarn mit Billigwaren überschwemmt



Statt eines starken Konsums auf dem chinesischen Markt bekommen deutsche Unternehmen also eher neue Konkurrenten auf den Weltmärkten serviert. Was genau der Führung vorschwebt, hat sie im ebenfalls am Dienstag vorgestellten Bericht der Entwicklungs- und Reformkommission ausführlich dargelegt: Die „Nutzung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, um die Modernisierung des Industriesystems anzuführen“, wird hier als übergeordnetes Ziel für 2024 genannt.