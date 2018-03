Larry Kudlow: Das ist Donald Trumps neuer Wirtschaftsberater

Cola light, Twitter und viel Fernsehen: So sieht der Alltag von Donald Trump im Weißen Haus aus, berichtete die "New York Times" im Dezember 2017. Mindestens vier, oft gar bis zu acht Stunden am Tage habe der US-Präsident den Fernseher laufen, schilderte die Zeitung unter Berufung auf über 60 Interviews mit Angestellten aus dem Dunstkreis von Donald Trump. Der dementierte halbherzig auf Twitter, und lenkte mit Kritik an CNN und MSNBC ab – alles „fake news“ und „unerträglich“.