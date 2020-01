Vor Friedensgipfel: Häfen in Ostlibyen stellen Ölexporte ein

Am Sonntag steht in Berlin eine internationale Konferenz an, die eine Eskalation der Lage in Libyen verhindern soll. Zu dem Treffen auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter der Ägide der UN werden nicht nur die beiden libyschen Konfliktparteien, sondern auch Vertreter der USA, Russlands, Großbritanniens, Chinas, der Türkei sowie der Europäischen Union erwartet. Ob der von den Vereinten Nationen (UN) anerkannte libysche Regierungschef Fajes al-Serradsch und sein Gegenspieler General Chalifa Haftar am Sonntag tatsächlich kommen, gilt allerdings als unklar.