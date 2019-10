Vor Präsidentschaftswahlen: Argentinische Bauern befürchten Schritt rückwärts in der Agrarpolitik

„Argentinien hat sich für den Weg des Wandels, der Offenheit und des freien Handels entschieden“, sagt der Agraringenieur Jorge Josifovich, der landwirtschaftliche Flächen in der Gegend besitzt und verwaltet. „Angesichts der Wahrscheinlichkeit einer neuen (Fernández-)Regierung erwarten wir nicht, dass dieser 2015 begonnene Weg weitergehen wird“, erklärt er. „Ihnen liegt sehr wenig an den Bauern. So wie wir in ihnen immer noch Geister sehen, sehen sie in uns immer noch den Feind.“