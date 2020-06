Wahlen Vucic-Partei mit haushohem Sieg bei Parlamentswahl in Serbien

Die Partei von Präsident Aleksandar Vucic hat am Sonntag die Parlamentswahl in Serbien erwartungsgemäß haushoch gewonnen. Nach einer Hochrechnung der Belgrader Wahlforschungsgruppe Cesid kam die Präsidentenpartei SNS (Serbische Fortschrittspartei) auf eine absolute Mehrheit von 63 Prozent. Die Wahl nach Ablauf des vierjährigen Mandats des Parlaments hätte am 26. April stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.