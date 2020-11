Wahlen, Wähler, Präsidenten Hätten Sie's gewusst? Zehn Fragen zur US-Wahl

Sie haben auf Clinton getippt, richtig? Das ist falsch. Die Frauenrechtlerin Victoria Claflin Woodhull Martin kandidierte 1870 als erste Frau für das Amt des US-Präsidenten. Nominiert wurde sie von der Equal Rights Party. Ihre politischen Ziele bezogen sich auf das Frauenwahlrecht, die Regulierung von Monopolen, die Abschaffung der Todesstrafe und eine Acht-Stunden-Arbeitswoche. Aufgrund eines Artikels in ihrer eigenen Zeitung, der den Prediger Henry Ward Beecher als Ehebrecher und Heuchler entpuppte, saß sie am Wahltag im New Yorker Gefängnis.



Wie hieß der einzige Präsident, der in der US-Geschichte zurückgetreten ist?