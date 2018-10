Wahlergebnis Irischer Präsident Higgins wiedergewählt

Die Wahlbeteiligung war allerdings niedrig. Nach Schätzung der Zeitung „Irish Independent“ lag sie bei 45 Prozent, so niedrig wie noch nie bei einer Präsidentschaftswahl in Irland. Higgins setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch. „Das Präsidentenamt gehört nicht nur einer Person, sondern dem irischen Volk“, sagte er, als er mit seiner Frau Sabina am Schloss von Dublin eintraf. „Ich werde ein Präsident für alle Leute sein, diejenigen, die für mich gestimmt haben, und diejenigen, die das nicht getan haben.“