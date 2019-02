 Wahltag: Pannen und Gewalt überschatten Nigerias Präsidentschaftswahl

YolaAm Wahltag in Nigeria haben Soldaten im Staat Rivers sechs mutmaßliche Angreifer erschossen. Bei den Toten habe es sich um „politische Rowdys“ gehandelt, teilte ein Militärsprecher mit. Danach wurde am Samstag auch ein Leutnant getötet, als Truppen an einer Straßenbarrikade in der Stadt Abonnema aus dem Hinterhalt attackiert wurden und es dann zu einem Schusswechsel kam. Beobachter sprachen von der bisher folgenschwersten Konfrontation bei der von Pannen und Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahl.