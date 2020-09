Weißrussland Lukaschenko schließt Grenzen zu Polen und Litauen

Mitten im Machtkampf in Weißrussland (Belarus) hat Staatschef Alexander Lukaschenko die Westgrenze zu den EU-Ländern Litauen und Polen geschlossen. Das sagte er am Donnerstagabend der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk. Zudem sei der Grenzschutz in Richtung Ukraine verstärkt worden. „Wir sind gezwungen, Truppen von den Straßen abzuziehen“, sagte der 66-Jährige.