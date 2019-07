Weltwirtschaftsforum: WEF-Gründer kritisiert Preistreiberei in Davos – und bringt Wegzug ins Spiel

DavosSechs Monate vor dem 50. Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat WEF-Gründer Klaus Schwab wegen der hohen Preise in dem Schweizer Skiort einen Standortwechsel ins Spiel gebracht. „Die Preistreiberei ist eine Belastung“, sagte Schwab in einem Interview mit der Zeitung „Südostschweiz“ (Samstag).