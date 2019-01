 Weniger Geburten: Chinas Geburtenrate fällt auf tiefsten Stand seit 1949

Eine regierungsnahe Denkfabrik in China warnte im Januar, dass die Einwohnerzahl des Landes mit seinen rund 1,4 Milliarden Menschen schon 2027 sinken könnte. Damit dürfte Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt bald überholen. In Indien lebten 2018 rund 1,34 Milliarden Menschen. Die Geburtenrate ist wesentlich höher als in China.